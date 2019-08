Prim-ministrul Viorica Dancila a fost complimentata la scena deschisa de catre vicepremierul Mihai Fifor, in fata tinerelor de la scoala de vara pentru social-democrati.

"Suntem in fata garzii pretoriene a premierului. Vom avea grija de doamna prim-ministru si va promitem ca o vom avea presedintele Romaniei. Asaltul continua la adresa guvernarii cu tot felul de forme. Astazi traim forma cea mai agresiva. Vedem ce inseamna batalia cu forte obscure, cu forte care vor sa darame Guvernul. Acest Guvern nu va cadea si nici PSD nu va cadea. Acest partid nu a fost ingenuncheat. Avem in fata noastra un om care a lasat tot : familie, viata personala! Avem in fata noastra o mana de fier intr-o manusa de catifea! Si aviz amatorilor, pentru cine vrea sa se puna cu ea! Este un om cu viziune, un om corect. Cine a crezut ca reuseste sa o infranga- ca e micuta si fragila, s-a inselat. Pentru mine si Eugen e interesant ce spune lumea despre ea. Prima reactie: ce micuta e, a doua: ce frumoasa e! Apoi, cand intra in haina de prim-ministru: ce puternica e! E un om care debordeaza de sinceritate!", a declarat Mihai Fifor.