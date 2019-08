Andrei Caramitru, membru al USR, a explicat intr-o postare pe Facebook ca el nu este politician si nici nu vrea sa fie numit asa, pentru ca acesta profesie inseamna sa "castigi banii din asta si reprezinti populatia". El sustine ca este doar un "cetatean implicat".



"Nu mai spuneti ca eu as fi politician!!!

«Politician» este o profesie - oameni care isi castiga banii din asta si reprezinta populatia. Profesia este controlata prin votul oamenilor si legile in vigoare. Sunt cei in functii publice si cei care conduc un partid. Deputati, senatori, ministri, primari; presedinti, vicepresedinti, sefi de filiale de partid, membrii «CEX»-urilor. Candidatii la diverse functii in stat.

Restul sunt cetateni. Care pot fi sau nu membri de partid. Care pot ajuta cu expertiza lor sau nu un partid (pot fi in vreo comisie tehnica pe expertiza lor, pot strange semnaturi, pot da sfaturi sau nu diversilor politicieni).

Daca intr-o zi candidez la vreo functie ceva - atunci va anunt ca am devenit politician. Pana atunci sunt cetatean implicat punct. Cu opiniile mele personale. Care pot sa va placa sau sa va enerveze. Ideea este ca macar sa va trezeasca si sa va informeze", a scris Caramitru pe Facebook.