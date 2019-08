O femeie a murit si alte trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce un utilaj a explodat la o fabrica de prefabricate de pe bulevardul Preciziei din Capitala.

"In aceasta dimineata, in jurul orei 5,20, mai multe apeluri 112 sesizau un zgomot foarte puternic, o explozie, in incinta unei fabrici de pe strada Preciziei din sectorul 6. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 21, precum si mai multe echipaje de salvatori de la ISUBIF. Din incinta fabricii au fost evacuate mai multe persoane, din nefericire fiind inregistrat decesul unei persoane si ranirea altora", precizeaza DGPMB.

Conform sursei citate, la fata locului sunt prezente si echipaje ale Brigazii Rutiere, pentru a asigura deplasarea rapida a fortelor de interventie, dar si pentru a indruma participantii la trafic, avand in vedere ca in aceasta zona se circula restrictionat, potrivit Agerpres.

Urmeaza sa fie efectuata cercetarea la fata locului de catre politisti ai Serviciului Omoruri - Biroul morti suspecte si ucideri din culpa si specialisti criminalisti, urmand a fi stabilite cauzele si conditiile in care s-a produs acest eveniment, mai arata sursa citata.