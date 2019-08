Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, si-a anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale.



"Am dus o batalie fara sa ma gandesc nicio secunda la nimic altceva. In acest moment este o viata linistita si asezata. A ma inscrie intr-o astfel de batalie inseamna sa imi pierd linistea, sa imi pierd tot ceea ce astazi imi aduce confort si daca vreti, ca oricarei familii liniste. Ei bine, eu va intreb be dvs astazi si vreau sa imi raspundeti cat se poate de sincer si de direct. Trebuie sa stiu care este parerea dvs despre acest lucru. Este cazul astazi sa candidez la Presedintia Romaniei sau nu? Are Romania nevoie astazi de un candidat la Presedintia Romaniei care sa se lupte cu clanurile mafiote? Are Romania astazi nevoie de un candidat care sa se lupte cu mafia din fiecare judet?.

Dovada faptului ca nu am avut nicio clipa aceasta intentie este ca au ramas pana la momentul in care se pot depune listele de semnaturi doar 20 de zile. Este aproape imposibil, este aproape de domeniul unui record sa poti sa aduni 200.000 de semnaturi. De aceea este o hotarare pe care nu greu o iau, daca as lua-o, dar o sa am nevoie de sfatul si de parerea dvs.

Pentru cei care considera ca da si vad ca sunt majoritatea, vreau sa va spun atat. Timpul este extrem de scurt si este aproape imposibil, este o misiune care devine aproape imposibila. (…) Pentru ca vad ca majoritatea dintre dumneavoastra spuneti ca este bine sa fac lucrul acesta, as vrea sa ma conving ca este ceea ce trebuie, motiv pentru care, in zilele care urmeaza, impreuna cu dvs. am sa fac acest exercitiu. Am sa incerc sa vad in cateva zile cate semnaturi suntem in stare sa strangem, cati oameni sunt hotarati sa lupte impotriva acestei cangrene sociale, cati oameni vor o Romanie fara clanuri si pentru asta am nevoie sa fiu convins, nu doar de sprijinul declarativ, ci de oamenii care se inhama la asa ceva.

Asa ca, fac un apel la dvs. sa facem acest exercitiu si sa luam decizia impreuna dupa aia. Pentru ca daca nu avem sansa trebuie sa stim de la inceput sa nu putem sa intram in batalie. Nu din punct de vedere electoral, aici poporul roman e cu totul alaturi de aceasta cauza si de noi. Nu, ci din punct de vedere logistic. Fac apel la fiecare dintre dvs, dintre cei care doresc sa semneze aceste liste de semnaturi, sa imi lase numarul de telefon, pe adresa de e-mail personala. Si va vom contact fie eu, fie unul dintre colegii mei pentru a putea sa ne deplasam si pentru a putea semna aceasta lista”, a precizat Cumpanasu.

In masura in care voi decide sa candidez, eu nu-mi doresc decat doi ani la Cotroceni. Daca voi ajunge acolo, doi ani sunt suficienti. (...) In doi ani de zile insa imi voi da demisia, daca voi candida si voi castiga. In doi ani dragi romani voi rade de pe fata pamantului toate clanurile mafiote din tara asta. Functia de presedinte nu este o functie pe care sa o folosesti conjunctural. Este o functie cu o putere, daca stii sa o folosesti. Daca nu, esti doar un prizonier sau inca un prizonier al sistemului. Daca stii sa o folosesti, ai CSAT, ai strategia nationala de securitate si aparare ai numirile DIICOT, Parchetul General in mainile tale si de la DNA", a spus Alexandru Cumpanasu intr-un video postat pe Facebook, potrivit hotnews.ro.