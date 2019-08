Una dintre responsabilitatile importante ale unui angajator este sa asigure uniforme adecvate de lucru pentru toti angajatii sai si sa verifice ca acestea sa fie mereu curate, dezinfectate si in stare buna.





Legislatia europeana cere ca angajatorii sa ofere muncitorilor echipamentul necesar pentru desfasurarea activitatii, dar si uniforme de lucru si protectie, care sa respecte standardele prevazute in lege. O uniforma prost intretinuta poate creste foarte mult riscul de accidentare sau de imbolnavire.

De aceea, tot angajatorul este cel care trebuie sa verifice permanent care este starea acesteia si sa asigure ca spalarea uniformei de lucru si dezinfectarea ei se fac prin metode corecte, respectand normele in vigoare. Uniformele de protectie nu trebuie spalate acasa, ci doar la spalatorii speciale, pentru ca altfel se pot deteriora si nu vor mai asigura protectia necesara. In plus, o companie care nu ofera uniforme de protectie eficiente risca sa fie aspru sanctionata, pentru ca incalca legea.

Sursa foto: pexels.com

Ce masuri trebuie sa ia angajatorul?

Angajatorul trebuie sa cumpere uniforme doar de la companii specializate, care folosesc materiale durabile, de calitate, rezistente in timp si care asigura protectia necesara pentru muncitori. La fel de important este modul in aceste aceste uniforme sunt intretinute, curatate si depozitate atunci cand nu sunt folosite.

Pentru o crestere a productivitatii, angajatii ar trebui sa primeasca o uniforma curata la inceputul fiecarei zile de lucru. In acest fel, ei nu vor mai avea grija curatarii acasa a uniformei sau a transportului ei de pana la locul de munca.

Sursa foto: pixabay.com

Cum trebuie aleasa o uniforma de lucru?

Inainte de a cumpara uniforme de lucru, angajatorul trebuie sa aiba in vedere mai multe aspecte importante, care il vor ajuta sa faca alegerea potrivita:



Ce nivel de protectie trebuie sa asigure uniforma;



Daca munca angajatilor necesita uniforme igienice/sterile;



Ce spun aceste uniforme despre imaginea companiei, despre brand;



Daca este nevoie de diferite tipuri de uniforme, pentru departamente diferite;



Daca este nevoie constant de uniforme de lucru, sau doar in anumite perioade ale anului;



Ce protectie termica trebuie sa asigure aceste uniforme.

In functie de domeniul in care activeaza compania, criteriile de care se tine cont in alegerea unei uniforme sunt diferite, pentru ca echipamentul trebuie adaptat unor nevoi specifice. Spre exemplu:



In sistemul de sanatate: uniforma trebuie sa previna raspandirea infectiilor si trebuie curatata prin proceduri foarte stricte;



In minerit: uniformele trebuie sa fie rezistenta la foc;

In manufactura: uniformele trebuie sa fie rezistente la chimicale, praf, grasime, iar pantofii sa nu alunece;



In industria alimentara: uniforma trebuie sa fie rezistenta la caldura si sa fie curatata zilnic.

De aceea, pentru a cumpara uniformele de lucru potrivite, companiile ar trebui sa se adreseze numai specialistilor care ofera aceste produse. In acest fel, vor afla si care sunt procedurile corecte pentru intretinerea si curatarea lor.

O solutie foarte avantajoasa este inchirierea uniformele de lucru de la firmele specializate, in loc de cumpararea lor. Este mai ieftin, iar in acest fel angajatorul scapa de grija curatarii si intretinerii uniformele, pentru ca de aceste aspecte se va ocupa compania care le-a inchiriat.

Aceasta este obligata sa asigure la timp stocul cerut si sa se asigure ca toate uniformele sunt in stare buna, perfect curate si dezinfectate. Prin urmare, angajatorul va face economie de bani, dar si de timp, pentru ca nu mai trebuie sa investeasca in curatarea, uscarea, transportarea, depozitarea, inventarierea, iar apoi reciclarea sau distrugerea uniformelor uzate.