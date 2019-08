Guvernul face toate eforturile pentru a realiza Autostrada Ploiesti - Comarnic, a dat asigurari joi premierul Viorica Dancila, care a participat la sfintirea Manastirii "Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul" din satul Breaza, comuna Lisa, judetul Brasov.

Mai multi localnici au vrut sa afle de la premier informatii despre infrastructura, unul dintre acestia atentionand-o pe Viorica Dancila ca pe drumul Brasov - Sibiu mor multi oameni din cauza accidentelor.

"Cum ati venit de la Bucuresti?", a intrebat un localnic. "Dar de ce va intereseaza acest lucru?", a raspuns premierul. "Ma intereseaza, pentru ca acum, vara, si iarna, drumul de la Bucuresti in Tara Fagarasului dureaza si sapte ore", a raspuns acesta.

"Si noi facem toate eforturile pentru a face Autostrada Ploiesti - Comarnic. (...) De 30 de ani nu s-a facut nimic, incerc sa fac lucruri pe care altii nu le-au facut. (A guvernat - n.r.) in cea mai mare parte Opozitia si nu PSD-ul. Iar daca dumneavoastra luati ceea ce s-a facut de PNL, de PDL, si ceea ce a facut PSD-ul, o sa vedeti diferente de kilometri. (...) Cred ca toti cei care venim la biserica de aceea venim, sa fim mai buni, si manifestarile si rautatile in fata bisericii sau in timpul unei slujbe cred ca nu-si au locul. Cred ca politica e de o parte, biserica e de o parte. Eu am venit aici sa ma rog si am venit la aceasta slujba minunata", a declarat premierul.

Alti oameni aflati la fata locului s-au fotografiat cu Viorica Dancila si i-au urat succes la alegerile prezidentiale, potrivit site-ului Agerpres.