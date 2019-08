Un barbat in varsta de 55 de ani din municipiul Botosani a fost amendat de jandarmi dupa ce cainele acestuia a atacat doi tineri aflati intr-un parc, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Botosani, Dan Izotov.



Animalul face parte din categoria cainilor periculosi si a fost lasat liber de proprietar, atacand, astfel, doi tineri care se aflau pe o banca.

"Doi tineri atacati de un caine agresiv intr-un parc din vecinatatea Cercului Militar Botosani au solicitat seara trecuta ajutorul jandarmilor. Un echipaj din cadrul IJJ s-a deplasat in scurt timp si a luat legatura cu apelantii, care le-au explicat jandarmilor ca in timp ce stateau pe o banca au fost atacati de un caine dintr-o rasa periculoasa, respectiv American Staffordshire Terrier, lasat liber si fara botnita de proprietarul sau, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice", a afirmat Izotov, potrivit Agerpres.

Proprietarul patrupedului a parasit zona imediat dupa ce a vazut ca tinerii au apelat la 112. Ulterior, el a fost depistat pe o strada din municipiu, fiind sanctionat cu o amenda de 1.500 de lei aplicata pentru lasarea nesupravegheata a animalului si impiedicarea atacului canin.

Cei doi tineri au suferit escoriatii usoare, insa au refuzat sa fie transportati la spital.

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, accesul cainilor din anumite rase, printre care si American Staffordshire Terrier, este permis in locuri publice doar cu lesa si botnita.