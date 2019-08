Alexandru Cumpanasu vrea sa ii propuna ministrului de Interne, infiintarea "Politiei Scolilor", prin care, dupa spusele acestuia, fiecare liceu din Romania sa aiba la intrare cate un jandarm.

"POLITIA SCOLILOR! Dragi prieteni, fenomenul de infractionalitate la nivelul liceelor si scolilor generale din Romania este unul pe care nici nu-l puteti banui.

Gastile de cartier, golani dar si crima organizata este mai prezenta ca oricand. Racolarea fetelor de la varste fragede prin metode diverse pentru prostitutie, coruperea tinerilor sa consume droguri, rechinii care dau tarcoale pentru violarea si santajarea fetelor, organizarea in grupuri infractionale pentru colectarea de "taxa de protectie" de la elevi sunt doar cateva dintre grozaviile care au devenit un fenomen scapat de sub control de catre stat.

De aceea voi propune Ministrului de Interne infiintarea Politiei Scolilor, astfel incat la fiecare liceu din Romania sa existe cel putin un jandarm in uniforma si scolile, in loc sa faca tot felul de smecherii cu firme de paza care angajeaza tot felul de batranei de care nu se sperie nici musca, mai bine platesc mai putini bani Jandarmeriei si pe tot parcursul orelor acesta vegheaza si intervine in forta. Plus activitatea de culegere de informatii ce pot fi transmise politiei.

Impreuna cu un grup din CNMR am realizat un astfel de proiect de Ordin de Ministru pe care il voi prezenta foarte curand Ministrului de Interne. Ajunge!!!!", a scris Cumpanasu pe Facebook.