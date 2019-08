"Am observat ca in ultima perioada Avocatul Poporului s-a specializat in a nu apara poporul pentru pentru ca eu, ca si dumneavoastra, vad ca sunt foarte multe probleme in tara in toate domeniil. Sunt peste tot nemultumiri, si pana la urma este normal sa fim activi si din punct de vedere civic si social. Am ramas profund neplacut surprinsa de faptul ca aceeasi institutie a Avocatului Poporului, in primul rand nu a catadicsit sa citeasca Legea Politiei Locale, sa observe, spre exemplu, ca Politia Locala are printre atributii si rolul de a dirija circulatia sau de a aplica anumite sanctiuni, cum ar fi contraventii, si a transmis o adresa catre Prefectura Capitalei sugerandu-i prefectului Capitalei sa conteste la CCR Regulamentul Primariei Capitalei de ridicare a autoturismelor parcate in fata spitalelor, scolilor, care blocheaza caile de acces pentru urgenta, care blocheaza tramvaiul, troleibuzul", a declarat primarul Capitalei.

Despre ridicarea masinilor din Capitala, Firea a mai adaugat: "Asa cum stiti, s-au ridicat in ultimele doua zile 17 autoturisme in Capitala, dar nu au fost abuzuri asa cum citisem anterior, nu au fost ridicate masini acolo unde au fost parcate, sa spunem oarecum la mica intelegere, desi la distanta mica era un semn de parcare interzisa".

