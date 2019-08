Cancerul este considerat una dintre cele mai periculoase boli ale acestui secol: cu un numar de pacienti in crestere - peste 18 milioane la nivel global, in 2018, si cu peste 9 milioane de decese, vorbim despre a doua mare cauza de mortalitate, dupa bolile cardiovasculare. In conditiile cresterii sperantei de viata, apar tot mai multe cazuri de cancer, iar la ora actuala, exista peste 100 de tipuri. Complexitatea este data de localizare, de stadiu, dar si de capacitatea fiecarui organism de a lupta cu boala. Cancerul se trateaza cu succes daca este depistat in stadiu incipient, insa medicina a facut mari progrese si in privinta stadiilor mai avansate - chimioterapia, radioterapia, chirurgia, dar si terapiile targetate si imunoterapia prelungind uneori spectaculos speranta de viata a pacientilor. Un rol important in tratarea cu succes a cancerelor la ora actuala il reprezinta evaluarea cazurilor in comisiile oncologice.



”Comisiile reprezinta o maximizare a sanselor bolnavului pentru un diagnostic si un tratament cat mai adaptat situatiei lui. Notiunea de medic curant ramane. Raspunderea in medicina e individuala: niciodata nu vor raspunde un comitet sau o comisie, ci doctorul curant, cum e si normal. Cand un pacient ajunge la spital, el este consultat de un medic. Iar acel medic are dreptul si obligatia de a recurge la expertiza colegilor imagisti, specialisti de organ, specialisti in analize de laborator pentru diagnostic si o stadializare, astfel incat sa poata fi facuta o indicatie terapeutica in cunostinta de cauza. In mod evident, expertiza fiecarui medic adauga valoare la decizia de diagnostic si tratament. In plus, e stipulat in lege ca procedurile care sunt decontate de CAS pe programele de sanatate, in special cea de radioterapie, dar si de oncologie medicala, trebuie sa treaca printr-un comitet de indicatie terapeutica”, afirma Conf. Dr. Valentin Cernea, reputat specialist roman in radioterapie, director medical al Spitalului Onco Card din Brasov.

Potrivit unui comunicat remis 9am, descriind experienta sa din cadrul comisiei oncologice, Conf. Dr. Valentin Cernea spune ca aceasta se intruneste saptamanal pentru a analiza toate cazurile. Acestea sunt prezentate echipei din care fac parte medici din diverse specialitati precum gastroenterologie, ginecologie, hematologie, urologie, oncologie, chirurgie, radioterapie, specialisti in imagistica, in medicina de laborator, anatomopatologie, medici care au un cuvant de spus in evaluarea si tratarea cazurilor de cancer. In functie de localizare, stadiu si tip de cancer, doctorii analizeaza cazul, se consulta in privinta diagnosticului si tratamentului si fac cele mai bune recomandari in privinta abordarii fiecarui caz in parte. Medicul primar radioterapeut Valentin Cernea explica riscurile care apar daca un caz de cancer nu este evaluat de catre o comisie.

“Exista riscul e de a fi tratat sectorial si, implicit, cu sanse mai mici de succes. Eu cred ca cel mai mare progres din medicina oncologica este intelegerea nevoii de multidisciplinaritate in abordarea acestor bolnavi. Deci daca auziti ca „eu sunt doctorul tau vindecator” sau „eu stiu cel mai bine ce sa-ti fac”, feriti-va! Cautati oamenii dispusi sa se uite pe publicatiile medicale de pe internet, dispusi sa deschida o carte, dispusi sa spuna „trebuie sa ma gandesc pana maine la ce e mai bine pentru dumneavoastra”. Sa va feriti de oamenii care au pareri foarte precise. Cautati-i pe cei dispusi sa accepte noul, sa accepte opinii care pot fi divergente, dar care, prin discutii si prin argumente bazate pe cunostinte solide, pot fi aduse la un numitor comun. Ultima si cea mai importanta menire a acestor comisii este de a asigura calitatea si siguranta tratamentelor si a manoperelor de diagnostic”, remarca specialistul.

Cazurile discutate in comisia oncologica devin parte importanta dintr-o baza de date care poate fi reper ulterior si pentru alti pacienti. In plus, comisia devine parte integranta din monitorizarea cazurilor de cancer pe termen lung. Specialistii incurajeaza de asemenea a doua opinie medicala, chiar si dupa evaluarea in comisia oncologica.

“E libertatea pacientului de a solicita o a doua opinie medicala. As vrea sa se inteleaga un lucru: medicina bazata pe eminenta nu mai functioneaza. Functioneaza medicina bazata pe evidenta. Parerile “celebritatilor” pot fi utile in masura in care ele sunt dispuse sa dezbata si sa argumenteze. Ne intereseaza evidentele care sunt publicate in ghiduri: exista multa literatura de unde poti sa citesti ce trebuie sa faci bolnavului tau. Totul e sa deschizi si sa citesti. Cartile valoroase dupa care noi ne-am instruit sunt scrise din practica, niciun om de bun simt nu scrie despre ce n-a facut. Prima data a aparut practica si dupa aceea, au aparut cartile. Numai ca nu putem astepta pana cand fiecare dintre noi dobandeste cea mai mare experienta in toate cancerele si toate situatiile, ar fi nevoie de foarte mult timp. De aceea, trebuie sa ne adunam mai multi oameni dispusi a discuta in serviciul pacientului. Aceasta e filosofia oricarui comitet multidisciplinar”, completeaza doctorul Cernea.

Conf. Dr. Valentin Cernea spune ca in Romania, intr-o anumita masura, comisiile oncologice functionau si in urma cu mai mult de 40 de ani – a vazut primul astfel de comitet la Institutul Oncologic din Cluj in 1974. Medicii se consultau in privinta cazurilor, insa evolutiile spectaculoase din medicina, multitudinea tratamentelor si rata accelerata a noutatilor fac astazi obligatorie evaluarea cancerelor in comisiile oncologice. Important pentru pacienti este si sa gaseasca in aceeasi institutie toate serviciile si departamentele destinate tratarii cancerului.