Un politist rutier, care lucra la IPJ Olt, a fost destituit din cauza abaterilor disciplinare. Au aparut informatii cum ca acesta ar fi implicat intr-un dosar penal pentru proxenetism si camatarie si s-au facut perchezitii in casa acestuia, in luna aprilie.

"Motivul destituirii acestuia il constituie savarsirea abaterii disciplinare de «comportarea necorespunzatoare, in serviciu, familie sau in societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei» (...). Aceasta decizie a fost adoptata dupa finalizarea cercetarii prealabile a agentului de politie in cauza, cercetare declansata in urma aparitiei a unor informatii cu privire la posibila sa implicare intr-un dosar penal", a declarat Alexandra Dicu, purtator de cuvant al IPJ Olt.

Sub coordonarea DIICOT Olt, in luna aprilie, politistii de la SCCO au realizat o perchezitie in casa politistului, potrivit antena3.ro.