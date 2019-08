Reducerea timpului petrecut pe scaun si practicarea unei activitati fizice sunt asociate cu un risc mai scazut de deces prematur in cazul persoanelor de varsta mijlocie si a varstnicilor, potrivit unui nou studiu preluat joi de Press Association.



Cercetarea, publicata in revista BMJ, arata ca persoanele care stau asezate timp de noua ore si jumatate sau mai mult in fiecare zi, excluzand timpul pe care il petrec dormind, prezinta un risc crescut de deces.

Studii precedente au sugerat in mod repetat ca sedentarismul este daunator, in timp ce activitatea fizica este benefica pentru o viata lunga si sanatoasa.

Cercetatorii condusi de profesorul Ulf Ekelund din cadrul Scolii norvegiene de stiinte sportive cu sediul la Oslo au dus mai departe cercetarea pe acest subiect, analizand studii observationale care asociaza activitatea fizica si sedentarismul cu riscul de deces.

In cadrul acestor studii, au fost folosite accelerometre, dispozitive portabile care monitorizeaza volumul si intensitatea activitatii pe perioada cand o persoana nu doarme, pentru a masura numarul total de miscari pe minut (cpm) in intervalul purtarii dispozitivului.

Intensitatea activitatii fizice a fost clasificata in "usoara", "moderata" sau "energica", dupa care cercetatorii au estimat timpul petrecut pentru fiecare dintre aceste categorii.

In categoria activitati de intensitate usoara au fost incluse mersul lent sau sarcini gospodaresti usoare precum gatitul sau spalatul vaselor.

Activitatile de intensitate moderata includ: mersul alert, a da cu aspiratorul sau a taia gazonul, in timp ce activitatea energica se refera la jogging, la cararea greutatilor sau la sapat.

Studiul a inclus datele din opt cercetari de inalta calitate referitoare la 36.383 de adulti cu varste peste 40 de ani (varsta medie a fost de 62 de ani).

Nivelurile de activitate au fost impartite in patru, de la cea mai putin activa la cea mai activa, iar participantii au fost monitorizati pe o perioada medie de 5,8 ani.

In perioada de monitorizare ulterioara, 2.149 (5,9%) dintre participanti au decedat.

Dupa ce au luat in considerate si potentiali factori de influenta, cercetatorii au descoperit ca orice nivel de activitate fizica, indiferent de intensitate, este asociat cu un risc de deces in mod substantial mai scazut.

Numarul deceselor a scazut brusc odata cu cresterea activitatii totale pana la nivelul de 300 cpm.

O scadere similara a numarului de decese a fost inregistrata odata cu cresterea duratei de activitate fizica usoara pana la nivelul de 300 de minute (cinci ore) zilnic si a celei de intensitate moderata de pana la circa 24 de minute zilnic.

Cea mai mare reducere a riscului de deces (circa 60-70%) s-a inregistrat intre primul nivel (cel mai putin activ) si cel de-al patrulea nivel (cel mai activ), cu aproximativ de cinci ori mai multe decese in randul persoanelor inactive in comparatie cu cei mai activi, scrie Agerpres.

Cercetatorii spun ca studiul intareste concluzia conform careia orice activitate fizica este benefica si poate fi usor realizata de catre largi segmente de populatie.

In schimb, persoanele care petrec noua ore si jumatate sau mai mult in fiecare zi in mod sedentar prezinta un risc de deces semnificativ mai ridicat din punct de vedere statistic.

Cercetatorii mai precizeaza ca studiile au fost realizate in Statele Unite si Europa occidentala, pe adulti cu varste de peste 40 de ani si e posibil ca rezultatele sa nu se aplice persoanelor din alte regiuni sau persoanelor mai tinere.