Primaria Capitalei se va asocia cu Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) pentru a realiza un pasaj pietonal si o baza sportiva, un proiect de hotarare pe aceasta tema fiind adoptat in sedinta CGMB de marti.

"Se aproba asocierea intre Municipiul Bucuresti cu Universitatea Politehnica din Bucuresti, in scopul realizarii in comun a obiectivelor de investitii «Pasaj pietonal suprateran pe Splaiul Independentei pentru legatura intre Campusul UPB si Complex camine Regie» si «Baza sportiva - Noul Local»", prevede proiectul.

Finantarea investitiei va fi asigurata de catre Municipiul Bucuresti. UPB va asigura finantarea cheltuielilor pentru racordurile la utilitati.

Potrivit raportului de specialitate al proiectului, pasajul pietonal suprateran va traversa raul Dambovita, arterele de circulatie si trotuarele de pe ambele sensuri ale Splaiului Independentei. Acesta va permite traversarile pietonale in siguranta intre cele doua zone de pe Splaiul Independentei, putandu-se astfel diminua stationarile la semafoarele pentru trecerile de pietoni de pe cele doua sensuri de circulatie.

Printre obiectivele preconizate a fi atinse prin aceasta investitie se numara: cresterea sigurantei circulatiei in zona Campusului UPB, a accesibilitatii retelei de trafic rutier, reducerea emisiilor poluante.

In ceea ce priveste baza sportiva, terenul propus pentru investitie este situat pe Splaiul Independentei nr. 313 si are o suprafata de 10.000 mp.

"In prezent, pentru cei peste 29.500 de studenti ai universitatii, spatiile sunt insuficiente pentru desfasurarea orelor de educatie fizica si sport, cat si a activitatilor sportive in aer liber. Suprafetele de joc ale terenurilor si spatiilor anexe existente nu se pot adapta practicarii mai multor ramuri sportive", se arata in raportul de specialitate, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, prin construirea si modernizarea bazei sportive se propune aducerea spatiilor vizate la standardele "unui invatamant universitar modern, cu toate facilitatile necesare".

Terenul de sport va avea o dimensiune de 90x50 m, sistem de iluminare pe timpul noptii, vor exista vestiare, magazine si tribune cu 100 de locuri. Pista de alergare cu tartan va avea o dimensiune de 10x100 m, iar alte doua terenuri de sport multifunctionale vor fi de 17x34 m.