Un tanar in varsta de 18 ani a decedat, in noaptea de luni spre marti, dupa ce s-a urcat la volanul unui autoturism pe care il furase si a intrat intr-un gard, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman.

Potrivit sursei citate, accidentul s-a petrecut pe DJ 506, in localitatea teleormaneana Cervenia. In timp ce un tanar din comuna Storobaneasa conducea un autoturism in directia Alexandria, nu a adaptat viteza intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a oprit in gardul unui imobil. Accidentul s-a soldat cu decesul conducatorului auto.

In urma verificarilor a reiesit ca autoturismul fusese furat de tanarul care nu poseda permis de conducere, a precizat IPJ Teleorman.

Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, conducere fara permis si furt in scop de folosinta, urmand a se propune solutie prin Parchet, potrivit jurnalistilor de la Agerpres.