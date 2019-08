Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, marti, ca a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea normelor metodologice de functionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot (SIMPV) si de prevenire a votului ilegal.

Potrivit unui comunicat de presa al AEP, proiectul mai reglementeaza selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare.

"Prin proiectul de hotarare se propune a fi reglemenate, in principal, urmatoarele: functionalitatile SIMPV; procedura de urmat in cazul disfunctionalitatii SIMPV; conditiile de inregistrare video-audio neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor; selectia, desemnarea si atributiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare. Totodata, se stabilesc evidentele pe baza carora se constituie SIMPV, se propune reglementarea elementelor principale ale SIMPV, se propun activitatile ce trebuie realizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru dezvoltarea si implementarea SIMPV, precum si elaborarea de catre Directia generala sistemul informational electoral national din cadrul AEP, in colaborare cu STS, a procedurilor si instructiunilor privind masurile de securitate in legatura cu gestionarea si utilizarea SIMPV", se precizeaza in comunicat.

AEP a stabilit conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care doresc sa fie operatori de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, procedura de depunere a cererilor, evaluarea si desemnarea operatorilor si modalitatea de acces a acestora in interfata ADV si masurile care trebuie intreprinse de operatori in preziua votarii si in ziua votarii, potrivit Agerpres.

In proiect mai sunt prevazute atributiile operatorilor de calculator, inclusiv cele privind inregistrarea video-audio neintrerupta a operatiunilor efectuate de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor, dar si mesajele care vor fi returnate de SIMPV, in mod distinct, pentru alegerile locale, parlamentare si prezidentiale, precum si operatiunile care trebuie indeplinite in cazul disfunctionalitatii SIMPV.

In dezbatere publica a fost pus si un proiect de hotarare privind aprobarea modelului buletinului de vot utilizat in sectiile de votare din tara si din strainatate, dar si a modelul buletinului de vot prin corespondenta, precum si a conditiilor de confectionare, gestionare si utilizare a acestora la alegerile prezidentiale.