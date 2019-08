Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente.



Intrebat, la venirea la CSM, daca exclude varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, Banila a raspuns: "Nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele ADN in cazul victimei majore nu sunt concludente si de aceea, la momentul acesta, nu putem exclude nicio varianta". Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat. Disparitia fetei a fost anchetata de DIICOT care a reunit dosarul cu cel al Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, disparuta pe 24 iulie, care a sunat pe 25 iulie la 112 solicitand ajutor deoarece a fost sechestrata, batuta si violata, potrivit site-ului Agerpres. In cauza a fost inculpat Gheorghe Dinca, un barbat de 66 de ani, din Caracal. In cadrul anchetei, Gheorghe Dinca ar fi recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, in jurul orei 12,00, atunci cand ar fi surprins-o cu telefonul in mana si ulterior i-ar fi incinerat corpul, iar cu privire la cea de-a doua fata, Luiza Melencu, de 18 ani, procurorii au stabilit ca exista indicii ca inculpatul a savarsit acelasi gen de infractiuni.

