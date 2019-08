Oamenii de stiinta sustin ca batranetea este indusa de mintea noastra, deci exista o legatura considerabila intre nivelul de inteligenta al unei persoane si modul in care acesta se raporteaza la imbatranire.



Psihologul Angela Nutu considera ca exista un cliseu care spune ca varsta noastra este direct proportionala cu modul in care credem ca suntem si cu modul in care ne simtim. "Toate atitudinile si asteptarile noastre cu privire la imbatranire chiar joaca un rol important in cat de repede se produce acest fenomen in corpul nostru. Astfel, cei care isi pastreaza o minte puternica si pozitiva au trupuri sanatoase si imbatranesc mai greu fata de cei care sunt tot timpul ingrijorati de anii pe care ii au. Dar oare acesta sa fie secretul? Si cum faci sa gandesti si sa te simti mai tanar? Raspunsul ar fi ca inteligenta influenteaza starea fizica si varsta pe care le resimtim. Cu cat o pesoana are un coeficient de inteligenta mai ridicat, cu atat are sanse sa se mentina tanara un timp mai indelungat. Cu cat ai fost mai inteligent in adolescenta si in tinerete, cu atat mai bine te vei simti la 70 de ani. Varsta psihologica (Subjective age – sau cat de tanar te simti) este o expresie care confirma faptul ca inteligenta pare sa incetineasca imbatranirea", explica psihologul.

Generatia actuala va imbatrani mai greu?

Specialistul afirma ca acest lucru este o veste buna atat pentru generatia actuala, care este intr-o permanenta evolutie si este mereu conectata la tot ceea ce este nou, dar si pentru generatiile anterioare care nu au fost la fel de conectate la tehnologie, dar s-au aflat de asemenea intr-o continua evolutie.

Asadar, este de dorit sa avem un nivel de inteligenta mediu sau chiar ridicat. "Statistic vorbind, oamenii sunt mai inteligenti cum nu au fost vreodata in istoria omenirii. In timpul vietii noastre am beneficiat de cele mai multe si uimitoare explozii tehnologice, iar in genere, chiar daca nu intotdeauna vin concomitent, inteligenta conduce catre o spiritualitate mai inalta. Cand fac cunostinta prima data cu o tehnologie, oamenii sunt atat de absorbiti de stralucirea ei incat uita de aspectul spiritual al vietii. In timp, cu cat se vor obisnui cu acea tehnologie, o vor asimila si o vor folosi in evolutia lor spirituala. Atunci cand se intampla asta, oamenii sunt mai fericiti ca oricand si procesul de imbatranire fizica si psihica incetineste considerabil. Omenirea se afla la un mic pas de a-si asimila tehnologia si de a o folosi in progresia sa spirituala", explica psihologul Angela Nutu.

Sase idei numai bune pentru a ne mentine mereu tineri

Pentru a ne mentine mereu tineri, psihologul Angela Nutu propune 6 idei care vor incetini procesul de imbatranire:

1. Ia decizii bune in legatura cu sanatatea ta! "Oamenii mai inteligenti iau pur si simplu decizii mai bune in legatura cu starea lor de sanatate. Informeza-te, fa-ti controale medicale regulate, cultiva o atitudine constienta si relaxata in legatura cu starea ta de sanatate. Mens sana in corpore sano!", ne sfatuieste specialistul.

2. Fii o persoana cu o mai mare „deschidere spre experienta" – persoanele deschise catre experinete noi sunt asociate cu un IQ mai ridicat. "Acest lucru se poate datora faptului ca un nivel ridicat de inteligenta ne ajuta sa procesam cu mai multa usurinta informatii complexe, ne creste curiozitatea despre lume, iar sentimente precum entuziasm, curiozitate si pofta de viata ne fac sa ne simtim mai tineri. De altfel, deschiderea spre experiente noi este una dintre trasaturile de personalitate „Big Five" fiind deci recunoscuta ca o trasatura importanta si prezenta de-a lungul vietii", spune Angela Nutu.

3. Cand ai facut ultima data ceva pentru prima data? Fa tot timpul ceva nou! Cei care practica stabilitatea si rutina nu vor putea deveni niciodata aventurieri si nu vor putea trai viata la adevarata ei intensitate. Specialistul ne indeamna sa incercam cat mai mai multe lucruri noi si sa ne pastram mintea deschisa ideilor noi pentru a ne pastra tineretea cat mai mult timp. Deschiderea catre nou este bine sa inlocuiasca stereotipurile legate de varsta. Oricand poti invata o limba noua sau calatori undeva unde nu ai mai fost. Totul depinde de cat de liber gandesti si de cat iti dai voie sa actionezi.

4. Bucura-te de aventura si experienta, dar si de stabilitatea emotionala! "O gandire echilibrata nu ne ofera doar un stil de viata sanatos, ci si longevitate. Este forte important sa stim sa ne adaptam situatiilor pe care viata ni le ofera si sa nu percepem evenimentele intr-o maniera atat de personala. Este important sa vedem jumatatea plina a paharului, stiind ca nu evenimentele in sine conteaza, ci modul in care noi le interpretam", explica psihologul.

5. Nu-ti mai impunem restrictii! "Am 50 de ani, deci nu mai pot sa ma imbrac ca la 20...". Acesta poate fi un exemplu de credinta limitativa dupa care multe persoane trecute de 50 de ani isi ghideaza viata. Ele reprezinta doar limitari pe care noi insine ni le impunem mental si apoi fizic. Din ce in ce mai multi oameni isi dau seama cat de important este sa fii tu insuti si sa faci ceea ce simti. Iar odata cu varsta, acest lucru iti este tot mai la indemana. Doar da-ti voie sa fii tu insuti!

6. Traieste in prezent, nu in trecut si continua sa iti faci planuri de viitor! "Majoritatea persoanelor in varsta traiesc din amintiri, iar tinerii cu planurile. Ei bine, din momentul in care ai inceput sa te raportezi la trecut ca si cum viitorul nu mai exista, atunci se accentueaza procesul de imbatranire. Fa in asa fel incat sa ai tot timpul noi proiecte de viitor, fa ceva pentru cei din jurul tau, implica-te si daruieste din experienta si intelepciunea pe care le-ai acumulat", conchide psihologul Angela Nutu.