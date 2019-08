Raluca Turcan solicita prim-ministrului sa rezolve urgent problema transportului gratuit pentru elevi.



"Solicit premierului Dancila rezolvarea urgenta a problemei transportului gratuit pentru elevi, prin ordonanta a Guvernului!

In conditiile in care majoritatea PSD - ALDE din Senat nu a modificat ordonanta 51/2019, pentru a putea fi ulterior respinsa imediat de Camera Deputatilor in sesiune extraordinara, singura modalitate prin care elevii care fac naveta pot beneficia de transport gratuit catre scoala este emiterea unui act normativ al Guvernului.

Potrivit estimarilor, peste 400 000 de copii fac zilnic naveta catre scoala, multi dintre acestia neavand posibilitatea de a sustine cheltuielile zilnice de transport. Stiind ca, in Romania, rata abandonului scolar este una dintre cele mai mari din Uniunea Europeana, este de datoria acestui Guvern de a incuraja copiii sa ramana in scoli. In acest moment, Executivul le limiteaza practic accesul la scoala, incalcandu-le totodata un drept constitutional. Mai mult, in lipsa unei solutii sigure si accesibile de transport public, integritatea fizica a copiilor poate fi pusa grav in pericol", a scris Turcan pe Facebook.