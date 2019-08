Dupa ce un autoturism a intrat din plin intr-un autocamion, luni, intre localitatile Stanceni si Ciobotani, trei persoane, intre care si un copil, au murit.

Inspectoratul de Politie Judetean Mures a declarat: "Astazi (luni-n.r), in jurul orelor 12,45, pe DN 15 E578, la km 165+250 m, intre localitatile Stanceni si Ciobotani, s-a produs un grav accident de circulatie. Din primele cercetari efectuate la fata locului, se pare ca soferul unui autoturism inmatriculat provizoriu in judetul Mures, care se deplasa pe directia Reghin-Toplita, ar fi patruns pe sensul opus de circulatie, unde a intrat in coliziune frontala cu un ansamblu de vehicule, inmatriculat in judetul Harghita, care circula din sensul opus. In urma accidentului, din nefericire a rezultat decesul a trei persoane, respectiv a conducatorului autoturismului si a altor doi pasageri aflati in autoturismul condus de acesta, o femeie si un minor".

Inca nu s-a stabilit cauza producerii accidentului, dar politistii se afla si acum la fata locului, unde traficul este restrictionat, potrivit site-ului antena3.ro.