In incinta strandului Ostroveni din Ramnicu Valcea, doi minori, in varsta de 11, respectiv 16 ani, au fost violati de doi adolescenti de 14 si 15 ani.

Adolescentii au fost arestati preventiv, pentru faptele petrecute vineri, 23 august.

Duminica, ei doi au fost dusi in fata magistratilor Judecatoriei Ramnicu Valcea, iar acestia au hotarat ca se vor continua cercetarile, iar faptasii vor fi tinuti in arest preventiv, in acest timp, potrivit antena3.ro.

Judecatoria din Ramnicu Valcea "dispune arestarea preventiva a inculpatului minor M.G.G., sub aspectul savarsirii infractiunii de viol, pe o perioada de 15 de zile, incepand cu data de 25.08.2019 pana la data de 08.09.2019, (...), dispune emiterea, de indata, fata de cei doi inculpati a mandatelor de arestare preventiva pe o perioada de 15 zile, cu incepere de la data de 25.08.2019 pana la data de 08.09.2019, inclusiv. Respinge cererile formulate de aparatorii celor doi inculpati si insusite de acestia, privind luarea masurii preventive a controlului judiciar, ca neintemeiate".