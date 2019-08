Reprezentantii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi au redeschis urmarirea penala in dosarul in care fostul episcop al Husilor Corneliu Barladeanul, pe numele de mirean Corneliu Onila, a fost cercetat pentru comiterea infractiunii de act sexual cu minori si clasat din lipsa de probe.



Dosarul cu numarul 697/P/2017 fost redeschis in urma unei ordonante a procurorului general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi.

"Admite cererea formulata de procurorul general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi privind confirmarea redeschiderii urmaririi penale. In baza art 335 alineat 4 Cod procedura penala, constata legalitatea si temeinicia Ordonantei nr. 2.754/II/2019 emisa de procurorul general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi", se arta pe portalul instantelor de judecata, scrie Adevarul.ro.

Un scandal a izbucnit in iunie 2017 la Episcopia Husilor, cand Corneliu Barladeanul, pe atunci episcop al Husilor, a reclamat la DNA ca este santajat de trei preoti care i-au cerut bani sau functii pentru a nu face publica o inregistrare in care prelatul ar aparea in timp ce intretinea relatii homosexuale cu o persoana despre care se crede ca era un elev de la Seminarul Teologic Husi, actualmente preot intr-o parohie din judetul Vaslui.

Ulterior, cei trei preoti au fost condamnati la inchisoare cu executare.

Fostul episcop al Husilor s-a retras din functie in luna august a anului 2017 si se afla la Manastirea Varatec.