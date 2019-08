In fiecare an, pe data de 26 august, sarbatorim Ziua Internationala a Cainelui pentru a aduce un omagiu animalelor de companie ce ne insotesc mereu, care ne aduc bucurie si ne arata loialitate cand este nevoie.



Inca din cele mai vechi timpuri, cainele a fost considerat cel mai bun prieten al omului. Insa, putine persoane cunosc motivul acestei relatii. Potrivit unui studiu, responsabil pentru legatura stransa dintre oameni si caini este "hormonul dragostei", adica oxitocina. Acesta s-a dezvoltat in urma cu 500 milioane de ani dintr-o versiune rudimentara, intalnita azi in pesti si amfibieni. Cercetatorii sustin ca acest hormon joaca un rol esential intre prietenia durabila dintre om si caine.

Cainele, sarbatorit de mai multe ori pe an

26 august nu este singura sarbatoare dedicata cainilor. In Olanda, de exemplu, in anul 2010 a avut loc prima Conferinta Nationala dedicata animalelor fara stapan, fiind initiata o zi speciala - 4 aprilie, ce a devenit pe parcurs Ziua Internationala a Animalelor fara Stapan. Aceasta data nu a fost aleasa la intamplare, ci la fix o jumatate de an de la aniversarea Zilei Mondiale a Animalelor, din 4 octombrie.

In egala masura, o alta sarbatoare dedicata cainilor a fost fixata de The International Guide Dog Federation tot in aprilie, pe data de 27, cand se celebreaza Ziua Internationala a Cainilor Ghid, noteaza ziarulunirea.ro.