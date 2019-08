O adolescenta in varsta de 17 ani a fost amendata cu 500 de lei dupa ce ar fi vrut sa faca o gluma, apeland numarul de urgenta 112 si mentionand ca se afla sechestrata intr-o casa din Caracal.



Duminica in jurul orei pranzului, la ora 13:00, s-a primit un apel la 112, o tanara care a refuzat sa ofere date de identificare sustinand ca se afla sechestrata intr-o casa din Caracal, conform reprezentantilor IPJ Olt.

In cautarea fetei s-au mobilizat 20 de politisti, sprijiniti de forte ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt, noteaza hotnews.ro.

"Operatiunea a durat aproximativ 12 ore, in conditiile in care in urma apelului nu au fost furnizate informatii care ar fi putut fi exploatate, la final constatandu-se ca aspectele sesizate nu s-au confirmat", arata autoritatile.

Ulterior, fata a fost gasita, ea mentionand ca a vrut sa faca o gluma cand a sunat la 112. Adolescenta a primit o amenda de 500 de lei.