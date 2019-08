Numarul deceselor, provocate de atacatorul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, a crescut la sase. Cele sapte persoane ranite sunt inca internate in spitalele din Capitala.

A sasea victima a criminalului este o femeie de 79 de ani, ce fusese internata la Spitalul Universitar.

Dupa ce a fost dusa la spital, intr-o stare destul de grava, medicii i-au facut interventii chirurgicale complexe. Din pacate, starea femeii s-a inrautatit si a fost intubata si ventilata mecanic, apoi, luni dimineata, a decedat.

Ceilati sapte raniti se afla internati in spitalele din Bucuresti, iar doi dintre ei sunt in stare grava.

Pacientul operat chirurgical este in coma profunda si intubat.

Pacientul de la Spitalul Floreasca este in continuare in stare grava. Coma in care se afla nu s-a superficializat, desi a fost oprita sedarea. Sansele acestui pacient de a trai scad progresiv, potrivit digi24.ro.