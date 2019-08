In intervalul 14:00 - 22:00, "vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, intensificari ale vantului, cu rafale in general de 55 – 70 km/h, iar temporar 80 – 90 km/h, vijelii, frecvente descarcari electrice si grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 50...60 l/mp.

Disconfortul termic se va mentine ridicat in dupa-amiaza zilei de luni (26 august) cu precadere in regiunile sudice si sud-estice, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 36 de grade", se arata in prima atentionare cod galben.

Judetele vizate sunt: Satu-Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Harghita, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova.

Incepand de luni de la ora 22:00 pana marti dimineata la ora 08:00, "instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata. Vor fi averse torentiale, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp", potrivit meteorologilor.

Vizate de a doua atentionare cod galben sunt judetele: Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin.

Pe 27, 28 si 29 august, "disconfortul termic va fi ridicat, iar local in regiunile vestice, sudice si sud-estice indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 32 si 34 de grade in toate zonele de campie si podis, iar indeosebi in Oltenia si Muntenia se vor atinge valori de 35...36 de grade.

Indeosebi dupa-amiaza si seara, se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica (averse torentiale, vijelii, descarcari electrice, grindina) pe arii restranse temporar accentuata, in zonele deluroase si montane si pe spatii mai restranse in restul teritoriului", se arata in informarea meteo pe toata tara.