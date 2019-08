Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a doi minori, cu varste de 17 ani, unul in stare de arest preventiv pentru comiterea infractiunii de omor, iar al doilea in stare de libertate, pentru comiterea infractiunii de port fara drept de obiecte periculoase.



Potrivit procurorilor, pe 29 iunie, in jurul orei 21,00, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si a unui conflict spontan, inculpatul minor a exercitat acte de violenta grave si repetate asupra unui barbat in varsta de 24 de ani, aplicandu-i mai multe lovituri cu un cutit tip briceag, prevazut cu un box metalic, in zone vitale ale corpului, cauzand leziuni grave ce, in scurt timp, au condus la decesul victimei.

Al doilea inculpat minor, in seara zile de 29 iunie, a purtat fara drept un cutit tip briceag prevazut cu un box metalic, obiect pe care ulterior i l-a inmanat primului inculpat, care a comis cu acesta infractiunea de omor.

Din probatoriul administrat in cursul urmaririi penale, a rezultat ca pe 29 iunie, dupa ce in prealabil cei doi inculpati minori au consumat o cantitate apreciabila de bauturi alcoolice, au hotarat sa se deplaseze din localitatea rurala de domiciliu, in orasul de care apartine respectivul sat, cu scopul de a socializa si a consuma din nou bauturi alcoolice la un local din oras.

Pe terasa localului, cei doi inculpati s-au asezat la o masa si au comandat cate o bere. La un moment dat, langa masa acestora s-a asezat victima, care se intorcea acasa de la serviciu si care s-a oprit sa bea o bere.

Primul inculpat i-a cerut victimei o bricheta, pentru a-si aprinde o tigara, victima i-a aruncat ostentativ acestuia bricheta pe masa, lucru care l-a deranjat pe inculpat. Aflat intr-o avansata stare de ebrietate, inculpatul s-a ridicat de la masa si s-a indreptat in directia victimei, incercand sa o loveasca, insa a fost oprit si temperat de catre al doilea inculpat.

Pentru a evita orice fel de discutii si o eventuala altercatie fizica, victima s-a ridicat de la masa si s-a deplasat pe jos in directia locuintei sale.

Primul inculpat a pornit in urmarirea victimei, nu inainte insa de a-i cere celui de-al doilea inculpat cutitul tip briceag pe care acesta din urma il purta asupra sa si despre care inculpatul avea cunostinta.

In momentele imediat urmatoare, in parcarea situata in imediata apropiere a localului, primul inculpat a ajuns din urma victima, a avut loc un schimb de replici, moment in care victima l-a indepartat, impingandu-l pe inculpat pentru a-si asigura scaparea.

La fata locului a aparut si al doilea inculpat, care a incercat, fara succes, sa ii desparta pe cei doi, implicit sa-l calmeze pe prietenul sau.

Primul inculpat a pornit din nou in urmarirea victimei, a desfacut cutitul si i-a aplicat un numar de sase lovituri in partea superioara a corpului, unele dintre aceste lovituri fiind aplicate "in fuga", in conditiile in care victima incerca sa scape.

Intr-o stare foarte grava, sangerand abundent, victima s-a deplasat cu greutate pana in curtea unui localnic din zona si a decedat pe treptele de acces ale locuintei.

Potrivit raportului de medico-legal de necropsie, moartea victimei a fost violenta, s-a datorat socului hemoragic cu hemotorax masiv instalat ca urmare a sectiunii ventriculului stang, prin plagi taiate penetrante transfixiante.

Leziunile s-au putut produce prin loviri active cu un corp intepator taietor. Loviturile au fost aplicate din pozitii diferite: anterioara, laterala stanga si posterioara.

Cauza a fost instrumentata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava impreuna cu politistii de la Investigatii Criminale din cadrul IPJ Suceava.

Dosarul a fost inaintat spre solutionare Tribunalului Suceava, potrivit jurnalistilor de la Agerpres.