Consumatorul roman prefera, in continuare, retetele clasice de petrecere a timpului liber, metoda preferata fiind televizorul, releva studiul GlobalWebIndex, dat publicitatii vineri.



Conform cercetarii realizate de catre agentiile de media Starcom si Zenith, momentele de relaxare sunt pretuite printr-o interactiune mai degraba pasiva, digital, in sensul in care interactiunea online si cu televiziunea joaca un rol important. Partea activa se traduce in sporturile urmarite, iar fotbalul ramane in preferintele romani, cu un procent de practicare de 33%.

Metoda de petrecere a timpului liber in fata televizorului, este urmata indeaproape de Internet, in special platformele de social media si de platformele de streaming. De asemenea, romanii isi aloca mai mult de o ora pe zi ascultarii programelor la radio, in timp ce mobilul reprezinta un instrument secundar, folosit insa ca metoda principala de informare si socializare.

Cat priveste profilul demografic al utilizatorilor de Internet din Romania, studiul arata ca acesta este unul echilibrat atat in ceea ce priveste distributia genurilor (50% femei, 50% barbati), cat si din punct de vedere al distributiei pe grupe de varsta, cu o pondere mai mare a respondentilor cu varste cuprinse intre 45 si 64 de ani.

Aproape doua treimi (63%) dintre respondenti s-au declarant mai preocupati de problemele de sanatate decat media globala, care se situeaza la 40%. Cu toate acestea, atunci cand vine vorba de practicarea activitatilor fizice de intretinere a sanatatii, romanii nu le practica la fel de mult ca cei din alte tari.

Vacantele in interiorul tarii sunt preferate in defavoarea celor peste hotare

La capitolul vacantelor, studiul GlobalWebIndex arata ca, datorita facilitatilor oferite de catre statul roman, vacantele in interiorul tarii sunt preferate in defavoarea celor peste hotare. Astfel, 44% dintre romanii utilizatori de internet au avut o vacanta in tara in ultimele 6 luni si doar 24% in afara tarii. Comparativ cu media globala, internautii romani isi iau vacante in afara tarii intr-o proportie mult mai mica, respectiv 24% vs 43% media globala, potrivit Agerpres.

In acelasi timp, platformele de socializare preferate sunt Facebook si YouTube, in concordanta cu predispozitia internautilor romani spre a urmari continut video. In ciuda faptului ca aproximativ jumatate din internautii romani au conturi pe platforme de nisa, precum Twitter, LinkedIn, Pinterest si Snapchat, multe conturi raman inactive.

Cercetarea de specialitate releva faptul ca, la capitolul achizitiilor online, romanii apeleaza preponderent la desktop si laptop, in detrimentul telefoanelor mobile.

Studiul a fost realizat pe un esantion de 1.318 de respondenti utilizatori de Internet din Romania, cu varsta cuprinsa intre 16 si 64 de ani, si prezinta date relevante pentru comportamentul consumatorului roman, in comparatie cu media globala.