Prim-ministrul Viorica Dancila a explicat decizia de a o remania pe Ana Birchall de la Ministerul Justitiei si de a o propune pe Dana Garbovan, precizand ca isi doreste o persoana care a lucrat alaturi de magistrati si nu este inregimentata politic.



"Bineinteles ca am discutat cu doamna Garbovan, nu puteam sa fac o propunere fara sa discut cu domnia sa. Am rugat-o sa vina in aceasta functie avand in vedere experienta domniei sale si respectul de care se bucura in domeniul Justitiei. (...) Vreau ca la Ministerul Justitiei sa fie cineva care cunoaste foarte bine modul in care lucreaza magistratii, care a lucrat alaturi de magistrati, cineva independent si nu am mai vrut sa fie cineva inregimentat politic", a declarat Dancila, la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD, potrivit Agerpres.

Premierul a afirmat ca i-a multumit Anei Birchall pentru activitatea depusa, intr-o discutie purtata inaintea sedintei PSD.

Intrebata daca are informatii conform carora Birchall s-ar afla in acest moment la Palatul Cotroceni, Dancila a negat, dar a adaugat ca este "foarte grav", daca este adevarat.

"Este membru al PSD si problemele le rezolvam in interiorul partidului. I-am explicat doamnei Ana Birchall ca vreau sa fac aceasta nominalizare la Ministerul Justitiei pentru ca vreau pe cineva din randul magistratilor, care nu e inregimentat politic, tocmai pentru a avea certitudinea ca exista o buna conlucrare si ca vom putea obtine consens pe toate deciziile referitoare la justitie", a sustinut Viorica Dancila.