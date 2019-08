Una dintre cele doua minore agresate sexual de politistul plasat in arest la domiciliu si pe care acesta o antrena, in timpul liber fiind instructor de box, este dubla campioana nationala, se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.



Conform sursei citate, pe fosta campioana antrenorul politist a incercat sa o violeze in aprilie 2018, cand fata avea 12 ani, in timpul unei deplasari la Bucuresti.

"In cursul lunii aprilie 2018, numitul I.G. s-a deplasat impreuna cu minora de 12 ani la Bucuresti, unde persoana vatamata urma sa se antreneze cu lotul national feminin de box, avand in vedere ca aceasta avea rezultate sportive foarte bune (de doua ori campioana nationala la box) si isi dorea sa faca sport de performanta. Acolo s-a cazat in aceeasi camera cu minora, iar in timpul noptii a incercat, prin exercitarea unor acte de constrangere fizica, sa intretina raporturi sexuale cu persoana vatamata, in varsta de doar 12 ani la acea data, in timp ce victima se afla sub paza si ingrijirea lui, in calitate de antrenor al acesteia", se arata in comunicatul Parchetului sibian, potrivit Agerpres.

Antrenorul politist a incercat din nou sa violeze o alta fata de 17 ani, tot in timpul unei deplasari la Bucuresti, in luna februarie a acestui an.

"In luna februarie, numitul IG s-a deplasat impreuna cu minora in varsta de 17 ani la Bucuresti, careia i-a spus ca urmeaza sa sustina o demonstratie sportiva pentru a exemplifica modul in care decurg antrenamentele efectuate sub coordonarea sa. Din nou s-a cazat in aceeasi camera cu minora, iar in timpul noptii a exercitat acte de natura sexuala asupra sa, constand in atingeri ale sanilor, feselor si zonei intime, fara consimtamantul persoanei vatamate (17 ani la data comiterii faptei), profitand de imposibilitatea acesteia de a se apara si de a-si manifesta liber vointa datorita constrangerii morale, respectiv profitand de starea de vulnerabilitate in care se afla aceasta (minora fiind singura cu el, intr-o alta localitate, departe de casa, sub paza, ingrijirea si supravegherea acestui adult care se bucura de pozitia sa recunoscuta de autoritate si de increderea pe care o insuflase minorei, ca de altfel si celorlalte fete din grupa de box pe care o antrena)", se precizeaza in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.

I.G., de 47 de ani, agent de siguranta publica in cadrul IPJ Sibiu - Serviciul de Ordine Publica, de aproximativ 3 ani a inceput sa desfasoare in timpul liber activitati extraprofesionale in calitate de instructor de box, antrenand grupe de copii, baieti si fete, cu varste intre 8 si 18 ani. In acest context, le-a cunoscut pe cele doua minore: una de 11 ani, la data inscrierii in club si una de 17 ani, la data inscrierii in club.

IPJ Sibiu s-a sesizat din oficiu in 18 iulie "cu privire la savarsirea de catre I.G., agent sef adjunct in cadrul IPJ Sibiu - Serviciul Ordine Publica, a infractiunilor de agresiune sexuala si corupere sexuala a minorilor, retinandu-se faptul ca in cauza exista presupunerea rezonabila ca acesta, in calitate de instructor de box in cadrul unei asociatii sportive, in timpul antrenamentelor exercita in mod constant acte de natura sexuala asupra unora dintre minorele care fac parte din grupa de fete pe care o antreneaza, acte ce constau in atingeri ale picioarelor, feselor si sanilor, fara consimtamantul minorelor, prin punerea lor in imposibilitate de a-si manifesta vointa datorita constrangerii morale, respectiv profitand de vulnerabilitatea acestora si de pozitia sa recunoscuta de autoritate si de increderea de care se bucura asupra minorelor din grupa de fete pe care o antrena", sustin cei de la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu.

Pe 19 iulie a fost inregistrat, la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu, dosarul penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de agresiune sexuala si corupere sexuala a minorilor, ca urmare a preluarii cauzei de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu.

Din 7 august, s-a dispus extinderea urmaririi penale in rem, cu privire la savarsirea infractiunii de tentativa la viol.

Urmare a probatoriului administrat prin ordonanta procurorului din data de 21 august, a fost dispusa fata de inculpat masura retinerii pe o durata de 24 ore.

Purtatorul de cuvant al institutiei, Ion Vestemean, a precizat ca procurorii au decis, vineri, sa conteste masura arestului la domiciliu pentru politistul acuzat de tentativa de viol si agresiune sexuala.