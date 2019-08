Sotia si copiii lui Gheorghe Dinca au fost audiati joi, timp de aproape noua ore la DIICOT, in cazul crimelor de la Caracal.



Dupa audieri, sotia si copiii lui Dinca au iesit din sediul DIICOT cu o masina a institutiei, pentru a evita sa se intalneasca cu jurnalistii aflati la fata locului.

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat ca fiii lui Dinca au facut scandal, fiind nemultumiti ca participa si el la audieri.

"Au fost audiate mai multe persoane inaintea familiei inculpatului Dinca, despre care nu m-a anuntat nimeni. Dupa care a inceput audierea familiei Dinca. Sunt trei baieti si o fata si mama lor (...) A trebuit sa pendulez intre mai multe audieri facute simultan. La unii am prins declaratia mai spre final, am incercat sa mai pun niste intrebari, la altii am avut de la cap la coada, cum a fost la sotia lui Dinca. Cand am sosit acolo, familia lui Dinca a facut un scandal imens, ce cauta un avocat. Au facut o revolta acolo, la procuror si politist. Cand a inceput ancheta cu mama lor, respectiv sotia lui Dinca, au inceput sa ne certe. Dansii au venit sa-si refuleze problemele, ca se cred victime. Au inceput sa conduca ancheta, exact cum face si Dinca. Dupa ce am inceput sa pun intrebari, atunci s-a stricat treaba. A inceput sa tremure (sotia lui Dincan - n.r.), a inceput sa se inroseasca, a inceput sa raspunda in aceeasi fraza cu trei contradictii, a inceput sa nege, sa revina. Din punctul meu de vedere, aceasta doamna minte, contraziceri extraordinare intre declaratiile lor, ale familiei. In momentul in care am pus eu intrebarile, declaratia a fost intoarsa. S-a schimbat totalmente ce a declarat prima data", a spus avocatul, potrivit Agerpres.

Tonel Pop a precizat ca, din punctul sau de vedere, sotia lui Gheorghe Dinca a distrus probe.

"In mod clar, si prin ce a declarat si ceea ce rezulta din ce au spus ceilalti, aceasta doamna a aruncat probe, a alterat probe, a distrus probe. Este de vazut daca cu intentie, voit, obligata. Din ce a declarat ea. Dar nu pot sa stiu, ramane de dovedit, daca cu intentie, daca din greseala", a explicat avocatul.

El a adaugat ca, initial, membrii familiei au spus ca Dinca era un sot si un tata bun, dupa care au inceput sa "deconspire" anumite lucruri.

"In prima faza, au incercat aceasta teorie: Dinca sot bun, care aduce flori sotiei, care nu atinge decat cu o floare, dupa care, in momentul in care am inceput sa pun intrebari, anchetatorii nu au fost deloc incantati, s-a intors tot ceea ce insemnau declaratiile initiale, au inceput sa deconspire anumite lucruri, unele grave, dupa care au incercat sa revina si numai prin intrebari succesive isi mai recunosteau niste lucruri. Declaratiile initiale sunt total schimbate", a afirmat Pop.

Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112, si ulterior i-a incinerat corpul. Expertiza INML a stabilit ca fragmentele osoase gasite in locuinta lui Dinca apartin Alexandrei. De asemenea, el sustine ca a ucis-o si pe cea de a doua fata, Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie.