Medicul primar cardiolog Cristian Udroiu de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti atentioneaza, in contextul zilelor caniculare, ca persoanele care se asaza "fix in bataia aerului conditionat" se pot confrunta cu dureri toracice nespecifice (junghiuri) care pot sa le dea stari de agitatie, iar durerea sa ii duca cu gandul la infarct.



"Daca o persoana se asaza fix in bataia aerului conditionat, se poate confrunta cu dureri toracice nespecifice (junghiuri) care pot totodata sa-i dea o stare de agitatie. Persoana respectiva poate deveni anxioasa, iar durerea sa o duca cu gandul la infarct. Ceea ce este gresit, insa. Durerea toracica in stanga, in dreptul inimii, nu este periculoasa si trebuie diferentiata de "angina", durerea de inima care apare in mijlocul pieptului", afirma medicul pe pagina de Facebook a unitatii medicale, potrivit Agerpres.

Potrivit mediului Cristian Udroiu, probleme pot aparea in perioada caniculara pentru pacientii cardiaci si nu numai.

"In primul rand, caldura da o stare de disconfort generala, care agita pacientul. Cresc valorile tensionale, in ciuda unui tratament corect urmat pana atunci, asadar creste incidenta accidentului vascular coronarian sau cerebral. Daca se adauga si o umiditate excesiva, atunci pierderea de caldura a organismului prin transpiratie este impiedicata, ceea ce poate duce, de asemenea, la precipitarea evenimentelor vasculare", arata doctorul.

El ii sfatuieste pe oameni sa consume chiar si trei litri de lichide pe zi, in cazul in care nu exista contraindicatii medicale.

"Exista multe persoane carora nu le place sa bea apa. Si asta nu e bine. In conditii de canicula, lipsa unui consum de apa duce la deshidratare, la pierderea de apa si electroliti, la hipotensiune severa cu "lesin". Pur si simplu oamenii se simt ametiti si ajung sa cada pe strada, fara sa-si explice. In fond, explicatia este foarte simpla si tratamentul si mai simplu: apa, care trebuie consumata in cantitate de minimum 2 litri pe zi, vara chiar si 3 litri, daca pacientul nu are contraindicatii medicale", spune medicul.