Principalul suspect a crimei celor doi batrani din Vaslui, a fost prins, conform anuntului facut de Parchetul de langa Tribunalul Vaslui.

Cei doi soti, cu varste de 82 si 86 de ani, Elena si Neculai Coseru, erau oameni gospodari, care aveau o situatie financiara destul de buna. Acest lucru i-a facut tinta hotilor, care au profitat de faptul ca sunt batrani si ca nu se pot apara, conform adevarul.ro.

"Principalul suspect este un tanar de 24 de ani, recidivist, care a actionat in scop de jaf. Victimele aveau o gospodarie frumoasa, o casa cu zece camere. Individul a actionat cu scopul de a sustrage bunuri, moment in care a fost surprins de victime. Le-a ucis cu lovituri de cutit pe amandoua. S-a retinut violare de domiciliu si omor, insa incadrarea juridica urmeaza a fi stabilita in urma cercetarilor care se afla in curs. Cel mai probabil, se va retine si infractiunea de talharie, dupa ce se va stabili prejudiciul si valoarea acestuia. Inculpatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva", a declarat Sorin Armeanu, prim-procurorul Parchetului de langa Tribunalul Vaslui, potrivit antena3.ro.

