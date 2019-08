Administratia Nationala de Meteorologia a emis o informare meteo de canicula si disconfort termic in toata tara, pana duminica, 25 august.

"In intervalul mentionat, disconfortul termic va fi ridicat, iar local in regiunile vestice, sudice si sud-estice indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.

Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 32 si 34 de grade, mai ridicate, spre 35-36 de grade local in Oltenia si Muntenia si izolat in Banat si Crisana, unde si noptile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse in general intre 19 si 22 de grade.

In special in dupa-amiaza si seara de duminica (25 august), temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata in zonele montane", potrivit ANM.