Un barbat de 47 de ani, din Maicanesti, a fost retinut de politisti dupa ce si-a violat fetita in varsta de sase ani si jumatate, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.



"Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Maicanesti, a fost retinut, in cursul zilei de joi, pentru 24 de ore, si urmeaza a fi prezentat instantei de judecata, vineri, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Acesta este cercetat in cadrul dosarului penal privind savarsirea infractiunii de viol", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Catalina Murariu, potrivit celor de la Agerpres.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, violul s-ar fi petrecut la inceputul lunii iulie, pe cand mama se afla la munca in strainatate, iar tatal a ramas acasa cu fetita de sase ani si jumatate si un frate mai mare. Sesizarea a fost facuta chiar de mama fetitei, pe 25 iulie.

Cei doi concubini au impreuna sapte copii, doi fiind minori. In prezent, mama si cei doi copii minori se afla intr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, unde vor ramane pana la clarificarea situatiei.

"Cazul a intrat in atentia noastra din data de 26 iulie, moment in care mama, impreuna cu cei doi minori ai familiei, au fost preluati, aflandu-se in momentul de fata intr-un centru din subordinea DGASPC Vrancea, prevenind astfel separarea mamei de copii. In cadrul centrului, acestia beneficiaza de servicii sociale primare si de specialitate, fiind totodata inclusi intr-un program de consiliere psihologica. Sederea lor in cadrul centrului va fi asigurata pana la inlaturarea situatiei de risc existenta in familie", a declarat purtatorul de cuvant al DGASPC Vrancea, Adina Lascan.