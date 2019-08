Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului in care subliniaza ca aceasta zi obliga la reiterarea condamnarii "ferme" a celor doua ideologii, sub toate formele lor, si la amintirea victimelor inocente ale acestor regimuri.



"Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului ne obliga sa reiteram condamnarea ferma a celor doua ideologii, sub toate formele lor, sa ne amintim de victimele inocente ale regimurilor criminale si sa pastram nealterata memoria lor. Doar o societate care isi cunoaste istoria si recunoaste ce a fost drept si ce a fost gresit in trecutul sau demonstreaza ca este pregatita sa intareasca democratia interna. Onorarea memoriei victimelor regimurilor totalitare nu inseamna doar comemorare, ci si actiune ferma in acord cu principiile democratiei autentice. Aducerea-aminte ne obliga sa continuam, si mai hotarati, pe drumul combaterii extremismului, intolerantei si opresiunii. In fata tuturor incercarilor de dezbinare, a tentativelor de relativizare a crimelor fascismului si comunismului, precum si pentru combaterea acelor voci care neaga valorile democratiei si civilizatiei europene, avem datoria sa actionam cu vigilenta si fermitate pentru a apara si pastra nealterate valorile civilizatiei europene", afirma seful statului in mesaj.

El evidentiaza ca pacea si prosperitatea nu vin de la sine si nici nu reprezinta castiguri definitive.

"Cunoasterea adevarului istoric si consolidarea democratiei si a statului de drept reprezinta stabilimentul Romaniei europene", adauga Iohannis.

Presedintele Klaus Iohannis aminteste ca, in urma cu opt decenii, a fost semnat Pactul Ribbentrop-Molotov, aratand ca acesta a fost "un act las si mincinos care avea sa conduca la curmarea destinelor a milioane de oameni, mutilarea viitorului societatilor europene, calcarea in picioare a libertatii, sub toate formele ei, alimentand atitudinea dispretuitoare fata de viata si demnitatea umana".

"Asa-zisa impartire a sferelor de influenta in Europa intre Germania nazista si Uniunea Sovietica a insemnat pervertirea flagranta a celor mai elementare principii de drept international si intrarea in epoca haosului si a razboiului. Pactul Ribbentrop-Molotov a fost alianta raului absolut. Sub aparenta grija fata de popoare, totalitarismele au fracturat si falimentat societatile europene si au sadit nesfarsita suferinta umana. Consecintele dezastruoase ale fascismului si comunismului au dainuit mult timp si dupa caderea regimurilor totalitare, privand generatii intregi de drepturi inalienabile si facand tranzitia spre democratie un proces dificil si dureros", spune el.

Seful statului aminteste si de "actul salvator" pe care Regele Mihai I al Romaniei, alaturi de "brava Armata romana, inconjurat de destoinici oameni politici si ilustri diplomati", l-a facut acum 75 de ani, cand a decis iesirea Romaniei dintr-o alianta "extrem de toxica si nefasta, salvand pamantul tarii si numeroase vieti omenesti".

"Evenimentul de la 23 august 1944 ramane un mare act de curaj in istoria noastra recenta. Amintirea sa este o datorie de onoare fata de toti cei care au actionat cu buna-credinta pentru salvarea statului roman si pentru intoarcerea noastra catre valorile euroatlantice. Intrarea tarii in zona de influenta sovietica si implicit sub zodia comunismului, dupa ce Romania tocmai iesise din epoca fascismului, este o dovada elocventa a unui destin tragic pe care natiunea noastra l-a impartasit, alaturi de alte natiuni europene, in secolul trecut", precizeaza Iohannis.

Potrivit presedintelui, oamenilor care au luptat impotriva regimurilor totalitariste "le suntem datori si avem obligatia sa le cinstim memoria si sa nu uitam niciodata eroismul lor".

"Despre mutilarea istoriei noastre de catre regimurile fascist si comunist trebuie sa le vorbim generatiilor viitoare si poate cea mai importanta pilda a acestei tragedii, pe care cel mai adesea manualele de istorie nu o pot transmite, este aceea ca pacea si prosperitatea nu vin de la sine si nici nu reprezinta castiguri definitive. Pentru aceste deziderate si mai ales pentru a putea construi o societate democratica sanatoasa, avem dreptul de a cunoaste adevarul istoric si responsabilitatea de a proteja si promova principiile democratiei, ale statului de drept, libertatea, de a respecta si apara drepturile fundamentale", transmite seful statului.

Ziua de 23 august, ziua Pactului Ribbentrop-Molotov, a fost stabilita de Parlamentul European, printr-o Declaratie din anul 2008, ca Ziua Europeana de Comemorare a Victimelor Nazismului si Comunismului. Totodata, in anul 2011, Parlamentul Romaniei, prin Legea nr. 198, a declarat ziua de 23 august Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului, potrivit Agerpres.