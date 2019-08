Primaria Capitalei, prin Administratia Strazilor, desfasoara in aceasta perioada reparatii pe 165 de strazi, informeaza Biroul de presa al PMB prin intermediul unui comunicat.



Astfel, in baza acordurilor cadru incheiate cu asocierea SC Strabag & Straco SRL, se deruleaza lucrari de plombari si reparatii strazi/trotuare pe 165 de strazi aflate in administrarea PMB.

Este vorba despre: 56 de strazi in sectorul 1; 39 de strazi in sectorul 2; 34 de strazi in sectorul 3; 6 strazi in sectorul 4; 18 strazi in sectorul 5; 12 strazi in sectorul 6.

Conform aceleiasi surse, in prezent sunt in desfasurare lucrari de reparatii extinse pe strazile: Teius, Vatra Luminoasa, Bucurestii Noi, zona Unirii, iar in perioada imediat urmatoare se vor executa lucrari extinse de reparatii pe strazile Popa Nan, Sos. Chitila, Sos. Nordului si se vor amenaja 64 de locuri de parcare in spic, de utilitate publica, pe Calea 13 Septembrie. Astfel, intre str. Mihai Cioranu si Sos. Panduri se vor construi 32 de locuri de parcare, iar intre str. Ion Popescu Gopo si bd. Tudor Vladimirescu - alte 32, potrivit Agerpres.