Introducerea unei taxe de poluare in Bucuresti ar putea reduce rapid poluarea aerului, putand determina Curtea Europeana de Justitie sa nu sanctioneze Romania pentru faptul ca autoritatile din Bucuresti nu iau masuri de protejare a locuitorilor impotriva acestui fenomen, considera OPTAR, ActiveWatch, CeRe si Greenpeace.



Conform unui comunicat al ActiveWatch, aceste patru organizatii au solicitat joi Primariei Municipiului Bucuresti sa realizeze atatea intalniri cate sunt necesare pentru ca orice persoana interesata sa poata sa isi exprime punctul de vedere in ceea ce priveste propunerea de act normativ, scrie Agerpres.

"Organizatiile OPTAR, ActiveWatch, CeRe si Greenpeace sprijina propunerea introducerii unei taxe de poluare in Bucuresti, considerand ca este o masura care va duce la imbunatatirea semnificativa a calitatii aerului din Bucuresti. Totusi, pentru ca o astfel de masura sa aiba succes, este important sa subliniem punctele slabe ale proiectului: comunicarea, discriminarea, lucrul de mantuiala si incoerenta in aplicarea masurilor stabilite de experti", se arata in comunicat.

In opinia celor patru organizatii, cea mai grava greseala a proiectului este legata de comunicare. Astfel, chiar daca problemele generate de poluare sunt cunoscute de ani de zile, acestea nu au fost comunicate constant publicului pentru ca acesta sa le constientizeze.

Organizatiile considera ca poluatorul trebuie sa plateasca aceeasi taxa, indiferent de locul unde a inmatriculat autovehiculul, astfel incat sa fie eliminata orice forma de discriminare.

In opinia lor, propunerea de hotarare de numai patru pagini nu are cum sa ofere rezolvari la diferite situatii complexe, care presupun reglementarea circulatiei intr-o metropola de aproape 2 milioane de locuitori.

"O dovada de incoerenta in aplicarea masurilor stabilite de experti este nerespectarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) Bucuresti - Ilfov 2016 - 2030. Cu toate ca PMUD este un act normativ care avea ca obiectiv strategic reducerea poluarii, masurile prevazute de acesta nu au fost preluate sau au fost reduse si modificate. De exemplu, cei 25 de km de strazi cu benzi dedicate transportului public prevazute in PMUD a se realiza pana in aprilie 2019 au fost redusi la doar 8.4 km si cu termen incert de realizare", se mai arata in comunicat.