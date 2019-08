Procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce un barbat a fost gasit carbonizat pe un camp din localitatea Popesti, in apropierea autoturismului sau, care a ars in totalitate.



"Marti seara am fost anuntati prin 112 de un locuitor din satul Popesti ca un barbat este carbonizat pe un camp iar in zona se desfasoara un incendiu de vegetatie uscata. Echipajele de pompieri ajunse la fata locului au intervenit pentru stingerea unui incendiu de miriste care a cuprins aproximativ 6.000 de metri patrati si au constatat ca flacarile cuprinsesera si un autoturism parcat in zona, care a ars in intregime iar la cativa metri de acesta a fost gasit trupul carbonizat al unui barbat", a declarat joi, purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Florin Negut, potrivit Agerpres.

Se pare ca barbatul, in varsta de 57 de ani, intentiona sa isi igienizeze prin ardere suprafata de teren detinuta, dar flacarile i-au cuprins autoturismul si i-au pus si viata in pericol iar el nu s-a mai putut salva.