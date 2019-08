Doi batrani dintr-o comuna vasluiana, sot si sotie, au fost gasiti decedati in gospodarie, joi, anchetatorii luand in calcul faptul ca au fost ucisi.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, cei doi au fost gasiti de o femeie care ii ajuta la treburile casnice, aceasta anuntand incidentul la numarul de urgenta 112.

"Prin apel la numarul unic de urgenta 112 am fost sesizati despre faptul ca intr-un sat din judetul Vaslui au fost identificate in jurului orei 11,00 doua persoane decedate. Deoarece exista suspiciuni ca cele doua peroane au fost victimele infractiunii de omor, au fost demarate cercetari care se deruleaza sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita, potrivit Agerpres.