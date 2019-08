Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a prezentat joi un proiect de ordonanta de urgenta care prevede inasprirea pedepselor in cazurile infractiunilor grave si foarte grave, contra persoanei, in special in situatiile in care sunt afectate viata, libertatea si integritatea corporala si sexuala.

Astfel, rapirea va fi incriminata mult mai aspru, pedeapsa va fi de la 2 la 8 ani, a spus ministrul Justitiei. "Tragedia de la Caracal ne-a aratat ca sunt si lucruri de corectat. Nu vrem si nu putem ramane indiferenti la tragediile care au cutremurat societatea romaneasca in ultima perioada. Scopul nostru este ca autoritatile sa poata actiona si au nevoie de instrumente potrivite. In urma analizei, am constatat deficiente. Beneficiul liberarii conditionate se acorda mult prea usor", a declarat Birchall, joi, intr-o conferinta de presa la sediul ministerului. Ministrul a prezentat concluziile si propunerile grupului de lucru reunit la nivelul Ministerului Justitiei pentru analiza prevederilor legislative care privesc infractiunile cu violenta in care sunt afectate viata, libertatea si integritatea corporala si sexuala a persoanelor. "In ceea ce priveste rapirea, propunem o incriminare mult mai aspra. Se propune incriminarea in mod distinct cu o pedeapsa de la 2 la 8 ani. In ceea ce priveste liberarea conditionata, propunem obligativitatea indeplinirii cumulative pentru eliberarea conditionata, cresterea limitei de varsta de la 60 la 65 de ani. In ceea ce priveste perchezitia, cererea prin care se solicita incuviintarea efectuarii perchezitiei domiciliare se solutioneaza de indata, in camera de consiliu, fara citarea partilor. Participarea procurorului este obligatorie", a spus Birchall, prezentand cateva dintre propunerile de modificare a legii, potrivit celor de la Agerpres.

