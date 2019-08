Un barbat din comuna vasluiana Giurcani este suspectat ca a abuzat sexual o fata in varsta de 12 ani, pe care o avea in plasament.



Potrivit reprezentantilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, barbatul si sotia sa aveau in plasament maternal doua fete, una de 12 si una de 14 ani.

"Se colaboreaza cu Politia in vederea audierii victimei si a barbatului acuzat de agresiune sexuala. Persoana in cauza este asistent maternal profesionist. Fetita este audiata in prezenta unui psiholog si urmeaza sa mearga la un centru social in vederea securizarii. De aceeasi masura de protectie va beneficia si cealalta fata", a declarat, pentru AGERPRES, responsabilul cu relatiile mass-media din cadrul DGASPC Vaslui, Ionut Danila.

Cazul a ajuns in atentia autoritatilor dupa ce sotia celui acuzat de abuz ar fi incercat sa se sinucida si a povestit despre cele intamplate echipajului medical din cadrul Ambulantei Vaslui, care s-a deplasat sa o salveze, scrie Agerpres.

"Am fost sesizati de un un medic de pe ambulanta despre faptul ca o femeie a ingerat niste pastile cu intentia de a-si pune capat zilelor. In timp ce se deplasau cu femeia la spital, aceasta le-a povestit ca a recurs la acest gest dupa ce a aflat ca sotul sau a violat-o pe una dintre fetele pe care cei doi le aveau in plasament. In cauza a fost deschis un dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de viol, urmand sa fie luate masurile legale", a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, Bogdan Gheorghita.

Femeia care a incercat sa se sinucida se afla internata in Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad.