Circa 90% dintre turistii de circuite declara ca decizia de cumparare le este influentata de prieteni si de review-urile din social media, dar si de complexitatea programului si notorietatea agentiei de turism, conform unui studiu remis, joi, AGERPRES.



"Turistii de circuite sunt persoane interesate de istorie, cultura, traditii si obiceiuri locale, au varsta cuprinsa intre 40 si 70 de ani, au venituri medii si peste medie, studii superioare, sunt foarte interesati sa exploreze. Pentru alegerea vacantei se informeaza pe internet, de la prieteni, de pe Facebook si sunt influentati in decizia de cumparare de recomandarile prietenilor/familiei, de review-urile pozitive, 89% dintre ei, dar si de complexitatea programului, notorietatea agentiei", se arata in studiul realizat de turoperatorul Cocktail Holidays.

De asemenea, toti acesti turisti pun accent pe calitatea serviciilor (transport, cazare, masa), buna organizare a circuitului, informarea prealabila oferita de agentul de turism, asistenta turistica de calitate si informatiile oferite la destinatie, profesionalismul ghidului. Aproximativ 75% dintre ei recomanda cunoscutilor excursia facuta si agentia de la care au cumparat-o.

"Vorbim de oameni dornici de cunoastere si de explorare a destinatiilor, indiferent ca sunt circuite sau sejururi. Sunt turisti care au inteles avantajele unor programe de tip circuit organizate in grup, care beneficiaza in permanenta de serviciile unui ghid si de consultanta la destinatie, mai ales ca programele noastre includ cele mai importante puncte de atractie", a declarat Dan Goicea, manager Cocktail Holidays.

Circuitele includ cele mai importante obiective turistice de pe traseu, a caror poveste este aflata la destinatie, sunt programe realizate cu avionul, in mai multe tari, si includ cazari la hoteluri de 4 si 5 stele.

"In spatele oricarui circuit este o munca imensa pentru realizarea programului in detaliu, de la rezervarea biletelor de avion si a camerelor de hotel la intrarile la obiectivelor turistice. Faptul ca se rezerva imediat ce sunt lansate ne arata si ca sunt programe extrem de cautate, si ca realizam produse apreciate", a precizat Dan Goicea.

Cocktail Holidays are pentru sezonul toamna-iarna 27 de circuite, fiind lansate, in premiera pentru turoperator, doua programe de New York, la final de an, si a unul pentru Madeira, Portugalia, cu ocazia Carnavalului. Pentru acest sezon, Cocktail Holidays estimeaza o crestere cu 10% a numarului turistilor de circuite.

Este vorba despre "Shopping la New York" si "Craciun magic in orasul zgarie-norilor", programe de 6 si 7 nopti, care costa 1.500 de euro/persoana si "Madeira Carnaval 2020 - Un martisor exotic", un program de 7 nopti, cu plecare din Bucuresti si Cluj-Napoca, care costa de la 895 de euro/persoana.

Cocktail Holidays estimeaza ca incheie anul cu un volum de vanzari de aproximativ 22 de milioane de euro, in crestere cu aproximativ 40% fata de 2018, si mai mult de 35.000 de turisti deserviti, in crestere cu 35% fata de anul trecut.

Brandul Cocktail Holidays a aparut in urma cu 26 ani, compania care il detine, Prompt Service Travel Company, fiind infiintata in 1993, potrivit Agerpres.