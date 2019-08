Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, sustine ca in cursul zilei de joi va fi audiata familia lui Gheorghe Dinca si posibil alti martori.



"Dragi romani, in sfarsit efortul NOSTRU comun, al ROMANILOR incepe sa dea rezultate: astazi va fi in sfarsit audiata familia monstrului si posibil alti martori. Am vazut ca extrem de timid incep si diverse grupari de trafic de persoane sa fie destructurate.

Este rezultatul dvs si al presiunii poporului roman si al acelor angajati din MAI si DIICOT care au inteles mesajul poporului roman. Deocamdata foarte putini. Dar haideti sa continuam lupta!!", a scris Cumpanasu pe Facebook.