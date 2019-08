Discutiile dintre Klaus Iohannis si Donald Trump la Washington au inclus dezvoltarea centralelor nucleare mici, modulare, care sunt "mult mai sigure" decat ce avem noi la Cernavoda, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte.

"Intamplator citind printre randuri si chestia asta o sa-mi fie confirmata probabil mai incolo, ce s-a discutat este un subiect abordat de mai multe ori la minister cu partenerii strategici din SUA, 'small nuclear reactors', un subiect extrem de modern. Noi, prin Nuclearelectrica, avem un memorandum de intelegere cu o firma din SUA pentru dezvoltarea de aceste mici reactoare modulare, care ar rezolva destul de multe lucruri foarte eficient. Ele sunt mult mai sigure si mult mai putin complicate, ca sa ma exprim politicos, fata de ceea ce avem noi si cred ca acesta este subiectul abordat de cei doi presedinti", a spus Anton.

Potrivit sursei citate, reprezentantii ministerului si partenerii strategici americani au abordat un alt subiect pe tema energiei nucleare, respectiv retubarea reactoarelor 1 si 2 de la Cernavoda.

"La reactorul 1, operatiunea de retubare a inceput, are trei faze. Faza I inseamna etapa de finalizare a documentatiei, care se termina in 2021, faza a doua este pregatirea implementarii, pana in 2026, care inseamna si realizarea unor elemente fizice, care se pot face in perioadele de oprire planificate. Faza III, oprirea unitatii timp de doi ani, adica implementare, dupa care reactorul 1 reabilitat mai functioneaza fara probleme inca 30 de ani. Este extrem de important, este important ca aceasta investitie a inceput", a adaugat ministrul.

In ceea ce priveste proiectul reactoarelor 3 si 4, pentru realizarea carora partea romana negociaza cu o companie din China, Anton a reiterat faptul ca Romania poate face singura unul dintre cele doua reactoare.

"In ceea ce priveste reactoarele 3 si 4 - foarte multa lume crede ca despre asta au vorbit cei doi presedinti - avem un acord al investitorilor care a fost semna in mandatul meu si care este un pas inainte in constructia celor doua reactoare, dar asa cum am mai spus suntem in negocieri, nu inseamna ca vin si spun ca avem o certitudine si se va intampla nu stiu ce. Suntem in negocieri. In momentul in care implementam contractele pentru diferenta, nu o sa fie niciun fel de problema sa facem singuri un reactor. Dar subliniez ca suntem in negocieri si negociem in continuare cu partenerul chinez", a sustinut seful de la Energie, potrivit Agerpres.