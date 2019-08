Ministrul Energiei, Anton Anton, spune ca se face inmagazinarea cu gaze pentru iarna de acum in Romania, pentru ca, in acest moment, sunt mai ieftine decat in luna septembrie, potrivit hotnews.ro

"Eu cred ca, in sfarsit, ne-a venit mintea la cap si, in sfarsit, luam gaze ieftine ca sa le introducem in rezervoarele subterane, depozitele de gaze, pentru ca sa avem gaze la iarna. De foarte multe ori s-a intamplat ca sa ne trezim ca avem program de iarna si din noiembrie incepem sa acumulam, sau in septembrie. Atunci preturile gazelor sunt mult mai mari. Mie mi se pare o chestie cu plus faptul ca importam. Anul asta ne-am schimbat buletinul. Anul asta importam cand gazele sunt ieftine", a declarat Anton, in conferinta de presa organizata de Focus Energetic.

"Preturile din intern sunt mult mai mari si preturile de import sunt mult mai mici din cauza Ordonantei 114/2018. Toate sunt din cauza Ordonantei 114, sigur, si eu sunt mai gras", a mai precizat acesta.