Ministerul Sanatatii a transmis joi ca doua victime ale atacului de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca se afla in continuare stare grava.

Barbatul transferat la Spitalul "Sfantul Pantelimon" este in continuare in stare grava, dar "stationar". Femeia internata in aceasta unitate medicala solicita externarea si doreste sa fie supravegheata in continuare la Buzau.

Totodata, una dintre pacientele transportate la Spital Universitar, care a fost operata, este in stare grava, intubata, ventilata mecanic si instabila hemodinamic. Cealalta pacienta transferata care nu a necesitat interventie chirurgicala si este in stare stabila, fiind monitorizata.

Pacientul de la Spitalul Floreasca este stabil. "Ieri, la reevaluarea CT leziunile intracerebrale apar ca fiind stabile - nici nu au evoluat, dar nici nu s-au resorbit. Astazi, medicul ATI de salon este de garda si a hotarat sa incerce oprirea sedarii", se arata in informarea Ministerului Sanatatii.

Una dintre pacientele aduse la Spitalul Bagdasar, in varsta de 83 de ani, este "stationara", cealalta pacienta de 62 de ani este programata luni pentru operatie.

La cel de-al treilea pacient de 60 ani care este in tratament "conservator" nu se considera oportuna operatia "cel putin momentan".

In noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, un barbat de 38 de ani internat cu sevraj etilic a atacat mai multi pacienti cu un stativ de perfuzii. Si-au pierdut viata cinci pacienti si opt sunt raniti, potrivit Agerpres.