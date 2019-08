Gabriela Firea, primarul Capitalei, "investeste in infrastructura de educatie" si vrea sa construiasca si sa renoveze 4 gradinite si 5 after-school-uri, intr-o perioada de 14-16 luni.

"Investim in infrastructura de educatie din Capitala! Construim 4 gradinite si 5 after-school-uri in sectoarele 2 si 5. Valoarea investitiei este de peste 11 milioane de euro. Termen de executie 14-16 luni.

Desi la nivelul Capitalei, prin lege, primariile de sector sunt cele care administreaza scolile si gradinitele, Primaria Generala isi doreste sa contribuie la infrastructura educationala, pentru ca este nevoie ca elevii sa invete si sa fie ingrijiti in cladiri moderne, care au asigurate toate dotarile necesare.

De aceea, am propus sectoarelor sa ne inainteze obiectivele pe care doresc sa le preluam, pentru realizarea investitiilor. Astfel, am preluat realizarea a 4 gradinite si a 5 cladiri cu functiune de after-school, in sectoarele 2 si 5.

Avem pregatita documentatia, asa incat, pana la sfarsitul acestei luni, putem lansa procedura de achizitie pentru executia lucrarilor la 4 gradinite si 2 after-school-uri. Celelalte 3 cladiri after-school se afla, in prezent, in stadiul de relocare a utilitatilor.

Valoarea totala a investitiei este estimata la 11 milioane de euro

Indicatorii tehnico-economici sunt aprobati pentru toate cele 5 cladiri after-school si pentru cele 4 gradinite, fiind estimata o valoare totala a investitiei de 11 milioane de euro si un termen de executie de 14 luni (pentru cladirile after-school) si de 16 luni de la data inceperii lucrarilor (pentru gradinite).

Cele 6 obiective care vor fi lansate in achizitie pana la sfarsitul lunii sunt urmatoarele:

Gradinita situata in str. Sportului nr. 21: va fi demolata actuala cladire, degradata si va fi edificata o gradinita cu 8 grupe (imobil cu S+P+1E).

Noua cladire va avea 8 sali de clasa, sala multifunctionala, sala de mese, cabinet medical, grupuri sanitare, bucatarie, spatii tehnice. Se va realiza de asemenea un sistem de incalzire centralizat si se vor amenaja curtea si terenul aferent gradinitei.

Gradinita din str. Peris nr. 27: un nou imobil va fi construit in locul actualei cladiri, degradate, pentru a gazdui o gradinita cu program prelungit: 4 grupe de copii, sali de mese, bucatarii, spatii birouri pentru personalul administrativ, cabinet medical, adapost aparare civila, centrala termica etc.

Gradinita din str. Stiucii nr. 54: cladirea actuala, aflata in stare avansata de degradare, va fi demolata si va fi realizata o constructie noua.

Gradinita va avea 7 grupe, sala de mese, bucatarie, spatii de birouri pentru personal administrativ, cabinet medical, adapost aparare civila, spatii tehnice etc.

Gradinita din str. Pescarusului nr. 124 (S+P+1E) va avea la subsol spatii amenajate pentru bucatarie, sala de mese, spatii de depozitare si tehnice, adapost de aparare civila, iar la parter si etaj 8 sali de clasa, cabinet medical, vestiare, birouri cancelarie si camere tehnice. Incinta se va amenaja cu alei, locuri de joaca si spatii verzi.

After-school Scoala Gimnaziala nr. 103 – noua cladire va asigura spatii pentru 96-120 de elevi: 8 sali de clasa, sala de mese, sala de activitati, grupuri sanitare si spatii tehnice si administrative.

After-school Scoala Gimnaziala nr. 134 – este propusa realizarea unei infrastructuri noi, care va gazdui 60-75 de elevi (5 grupe), precum si functiunile pentru sala de mese, sala de activitati, grupuri sanitare si spatii tehnice si administrative", a scris Gabriela Firea pe Facebook.