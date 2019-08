O tanara in varsta de 24 de ani, din Buzau, care era sechestrata intr-un apartament din localitatea spaniola Mozon, a fost eliberata in conditii de siguranta in urma cererii de asistenta urgente a Inspectoratului de Politie Judetean si a cooperarii cu autoritatile spaniole, au informat reprezentantii institutiei.



Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, in data de 16 august, in jurul orei 5,00, politistii au fost sesizati de catre un cetatean roman, stabilit in Germania, cu privire la faptul ca o tanara este tinuta cu forta intr-un apartament din localitatea Mozon, provincia Huelva, de catre un marocan, existand date ca este abuzata fizic si sexual. "Imediat dupa primirea sesizarii, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Buzau au informat Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala si au realizat schimbul de date si informatii necesar salvarii persoanei in cauza. In baza datelor furnizate din Romania, autoritatile spaniole au efectuat o perchezitie intr-un imobil, unde a fost identificata victima, o tanara de 24 de ani, si mai multi cetateni marocani", au declarat reprezentantii IPJ Buzau. IPJ Buzau a anuntat ca victima a declarat ca nu se afla intr-o stare de pericol, insa autoritatile judiciare spaniole au stabilit ca aceasta prezinta pe corp rani mai vechi. A fost transportata la spitalul din localitate pentru asistenta medicala, fiind cazata ulterior intr-un Centru de Protectie Impotriva Violentei, scrie Agerpres. Cu ocazia perchezitiei, in locatie au fost gasite si substante cu efect psihoactiv si droguri din categoria celor de risc, mai multe sume de bani si accesorii folosite in activitatea infractionala.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre Spania, buzau, tanara, sechestrata

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×