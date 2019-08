Potrivit prognozei, caldurile nu se vor domoli prea curand, asa ca daca iti doresti un aparat de aer conditionat ieftin, noi am gasit numeroase modele la reducere.







Un aparat de aer condiționat e bun la casa omului în toate anotimpurile, dar în special în această perioadă, când vara pare că nu se mai termină. Noi am găsit câteva aparate de aer condiționat la reducere, cu ocazia campaniei eMAG Stock Busters.

Aparat de aer condiționat mobil

Avantajul unui aparat mobil de aer condiționat este că îl poți muta dintr-o încăpere în alta, în funcție de nevoie. Noi am găsit unul ieftin, de la StarLight, care are o capacitate de răcire de 12.000 BTU. Are și funcție de dezumidificare, deci poate fi util și în alte anotimpuri, în special pentru persoanele care nu suportă umiditatea crescută. Este cel mai ieftin aparat de aer condiționat din lista noastră și îl poți cumpăra de aici.

Aparat de aer condiționat ieftin cu WiFi

Un aparat de aer condiționat cu WiFi poate fi o adevărată binecuvântare, în special în zilele toride când apartamentul nu respiră deloc și orice cameră e o seră umedă și încinsă. Un astfel de aparat poate fi pornit de la distanță și îți răcorește casa înainte ca tu să intri pe ușă. Cel mai ieftin astfel de dispozitiv pe care l-am găsit vine tot de la StarLight, are o capacitate de răcire de 12.000 mAh și știe să și încălzească locuința, numai bine pentru anotimpurile reci care nu mai vin. Aparatul de aer condiționat e deja ieftin, dar are și o reducere substanțială și îl poți cumpăra de aici.

Aparat de aer condiționat inteligent

Următorul aparat de aer condiționat din lista noastră vine de la Samsung și este cu adevărat smart. În primul rând, are o putere mai mare, de 18.000 BTU, deci va răci și încăperi considerabil mai mari. Apoi, vine cu o serie de funcții inedite, cum ar fi răcirea fără vânt (care menține ambientul răcoros fără zgomot și fără curenți de aer), tehnologia Fast Cool și controlul prin WiFi. Aparatul de aer condiționat nu e neapărat ieftin, dar e smart și are o reducere mare. Îl poți cumpăra de aici.

Aparat de aer condiționat pentru spații mari

Ultimul aparat de aer condiționat din lista noastră e pentru spațiile mari, deschise, care au nevoie de un debit de aer considerabil mai mare decât încăperile obișnuite. Mai exact, aparatul are o capacitate de 24.000 de BTU și vine cu toate funcțiile de care ai avea nevoie - răcire, dezumidifcare, încălzire și WiFi. Se laudă cu operare foarte silențioasă și este produs de Tesla. Îl poți cumpăra de aici, la reducere.