Conducerea IPJ Vaslui a dispus verificari interne, dupa ce o fata, care ar fi fost violata de tatal vitreg, a fost internata in spital si apoi lasata sa se intoarca in casa presupusului agresor, fara sa fie stabilita o masura de protectie.



„Cu privire la modul de actiune al politistilor in aceasta cauza, referitor la masurile care trebuiau luate pentru protectia minorei, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui a dispus efectuarea de verificari prin Compartimentul Control Intern”, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei, citat de Agerpres.

Potrivit aceleiasi surse, pe 17 august, ora 20.12, Politia Municipiului Barlad a fost sesizata prin apel la numarul 112 de catre o minora in varsta de 15 ani, cu privire la faptul ca a fost victima unei infractiuni de viol, iar politistii din cadrul Sectiei 3

Politie Rurala au deschis un dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunii de viol, fiind efectuate activitati specifice acestui tip de infractiune, scrie stirileprotv.ro.

In cauza sunt continuate cercetarile sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, urmand a fi dispuse masuri legale in consecinta.